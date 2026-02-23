Survivor'da aşk rüzgarı: Sercan Yıldırım'ın Deniz'e ilgisi olduğu ortaya çıktı

❓MERAK EİDLENLER

1. Sercan Yıldırım'ın Deniz'e olan duyguları ne zaman fark edildi? Olay, Eren'in Ünlüler takımına geçme ihtimali doğduğunda Sercan'ın sergilediği aşırı tepki ve Deniz'i korumacı tavırlarıyla 23 Şubat akşamı netlik kazandı.

2. Eren ve Deniz arasında dışarıda bir ilişki mi vardı? Yarışma içinde geçen konuşmalara göre Eren ve Deniz'in geçmişte bir birliktelik yaşadığı iddiası, Sercan'ın bu sezonki en büyük gerginlik kaynağı oldu.

3. Seren Ay neden "Sercan'ın duyguları kesin var" dedi? Seren Ay, ada içindeki günlük sohbetlerde Sercan'ın sürekli Deniz'in yanında olduğunu ve ona bakışlarının sadece "takım arkadaşlığı" sınırında kalmadığını gözlemlediği için bu ifadeyi kullandı.

4. Sercan Yıldırım şu an bekar mı? Evet, Sercan Yıldırım 2021 yılında evlendiği Nihan Yönel'den 2023 yılında boşandı. 2026 All Star sezonuna bekar olarak katıldı.

5. Deniz, Sercan'ın bu ilgisine nasıl karşılık veriyor? Deniz şu ana kadar Sercan'ın ilgisine net bir karşılık vermedi; aksine konseyde Sercan'ın Eren'e olan tavrını sorgulayarak araya mesafe koymayı tercih etti.