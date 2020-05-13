Survivor'a veda eden Ersin Korkut ağlattı, ilk sözü köpeği Mess oldu! (Ersin Korkut kaç yaşında, köpeği neden öldü?)

'ALDIĞIMIZ HABER BİZİM İÇİN ŞOK OLDU'

Acun Ilıcalı zorunlu diskaliyife kararını ise şu sözlerle açıkladı:



"Ersin bu sene Survivor'da olağanüstü performans sergiledi. Hiç beklemiyordum. Defalarca beni şaşırttı. Parkurlarda olağanüstü başarı, onun dışında takım için tam bir abi. Karşı takıma gösterdiği saygı... düşündüğüm zaman gerçekten Ersin'in Survivor hayatı önümden geçiyor ve açıkcası bu senenin en güzel sürpriziydi bizim için. Bugün aldığımız bir haber bizim için şok oldu."