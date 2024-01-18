SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Survivor'a gelmeden boşanmıştı şimdi de Aleyna'yla anılıyor! Sercan Yıldırım'ın akıllara zarar aşk sicili epey kabarık sevgilileri arasında...

Survivor 2020'ye aşklarıyla damga vuran futbolcu Sercan Yıldırım'ın, yarışmadaki arkadaşı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiası günlerce gündemden düşmemişti. Yıldırım ise "Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. Tabi aynı yıl yine Nisa Bölükbaşı'ya olan aşkıyla da çok konuşulan Sercan Yıldırım, 2 yıl evli kaldığı Nihal Yönel'den geçtiğimiz aylara boşanmıştı. Şimdilerde Survivor All-Star'da boy gösteren Yıldırım'ın adı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyor. Hayranlarının yakıştırdığı ikili sık sık yakın görüntüler de sergiliyor. Öte yandan Sercan Yıldırım'ın öyle bir aşk sicili var ki, akıllara zarar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 17:19 Güncelleme 18 Ocak 2024, 17:19
Survivor’a gelmeden boşanmıştı şimdi de Aleyna’yla anılıyor! Sercan Yıldırım’ın akıllara zarar aşk sicili epey kabarık sevgilileri arasında... 1

Futbolculuk kariyerinin yanında Survivor yarışması ile de tanınan Sercan Yıldırım, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile mutluluğa bir adım atarak evlenmişti.

Survivor’a gelmeden boşanmıştı şimdi de Aleyna’yla anılıyor! Sercan Yıldırım’ın akıllara zarar aşk sicili epey kabarık sevgilileri arasında... 2

Ancak Yıldırım'ın bu evliliği çok uzun sürmedi.

Survivor’a gelmeden boşanmıştı şimdi de Aleyna’yla anılıyor! Sercan Yıldırım’ın akıllara zarar aşk sicili epey kabarık sevgilileri arasında... 3

Şimdilerde Survivor 2024 All-Star'da boy gösteren Sercan Yıldırım'ın aşk defterleri yeniden açıldı.

SON DAKİKA