Survivor'a gelmeden boşanmıştı şimdi de Aleyna'yla anılıyor! Sercan Yıldırım'ın akıllara zarar aşk sicili epey kabarık sevgilileri arasında...

Survivor 2020'ye aşklarıyla damga vuran futbolcu Sercan Yıldırım'ın, yarışmadaki arkadaşı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiası günlerce gündemden düşmemişti. Yıldırım ise "Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. Tabi aynı yıl yine Nisa Bölükbaşı'ya olan aşkıyla da çok konuşulan Sercan Yıldırım, 2 yıl evli kaldığı Nihal Yönel'den geçtiğimiz aylara boşanmıştı. Şimdilerde Survivor All-Star'da boy gösteren Yıldırım'ın adı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyor. Hayranlarının yakıştırdığı ikili sık sık yakın görüntüler de sergiliyor. Öte yandan Sercan Yıldırım'ın öyle bir aşk sicili var ki, akıllara zarar.