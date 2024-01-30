Survivor Yunus Emre'nin eşi çıka çıka bakın kim çıktı! El hareketi çektiği anlar anbean yayınlanmıştı! Meğer Yunus Emre Özden...

TV 8 ekranlarında bu sezon All-Star formatıyla ekrana gelen Survivor'da hem parkurlar hem de ada hayatı epey karışık. Daha önceki sezonlarda yarışan yarışmacıların yeniden karşı karşıya geldiği sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri Yunus Emre Özden. Özden, katıldığı ilk sezon performans olarak beklenenin çok çok altında kalmış, sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu sezon ise parkur performansıyla göz dolduran Özden'in el hareketi yaptığı anlar anbean kameralara yansıyınca, günün en çok merak edilen ismi oldu. Hakkında araştırma yapanlarsa eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı.