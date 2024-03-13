Survivor Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlığı gören Demet Akalın kendini tutamadı! Gözler Yunus Emre'nin hamile eşinde! “Aşkım diyorum...”

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ederken Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki yakınlık sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın da olaya kayıtsız kalmadı. Aleyna Kalaycıoğlu'ndan pek hoşlanmayan Akalın'ın yorumu sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan gözler Yunus Emre'nin geçen günlerde hamile olduğunu açıklayan eşine çevrildi. İşte detaylar...ndığı eşi...
Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmadaki gerginlikler sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Bu kez yarışmacılardan Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun arasındaki yakınlık sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Hayranlarının sosyal medyada 'Sarı Papatya' olarak andığı Yunus Emre Özden'in Aleyna'yla konuşurken "Bebeğim 3 gündür ben de aynı şeyi yaşadım" dediği sözleri gündem oldu.
Yunus Emre'nin 'Bebeğim' hitabının ardından sosyal medya yine ayağa kalktı. Yarışmacıya yorum yağdı.