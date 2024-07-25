Survivor Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil ile Bali’de! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin’den aşk tatilinden peş peşe paylaşımlar...

Survivor 2024'te yarışan Yiğit Poyraz, uzun bir süre önce Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'le aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, tatil için Bali'ye gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil ise burada çekilen karelerini Instagram'da yayınlamayı ihmal etmedi. İkilinin tatil pozları kısa sürede gündem oldu.
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil ve Survivor Yiğit Poyraz, uzun süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.
Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, tatil için Bali'ye uçtu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil ise burada çekilen karelerini Instagram'da paylaştı.