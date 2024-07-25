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Survivor Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil ile Bali’de! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin’den aşk tatilinden peş peşe paylaşımlar...

Survivor 2024'te yarışan Yiğit Poyraz, uzun bir süre önce Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'le aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, tatil için Bali'ye gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil ise burada çekilen karelerini Instagram'da yayınlamayı ihmal etmedi. İkilinin tatil pozları kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 10:27 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 11:38
Survivor Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil ile Bali’de! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin’den aşk tatilinden peş peşe paylaşımlar... 1

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil ve Survivor Yiğit Poyraz, uzun süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.

Survivor Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil ile Bali’de! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin’den aşk tatilinden peş peşe paylaşımlar... 2

Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, tatil için Bali'ye uçtu.

Survivor Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil ile Bali’de! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin’den aşk tatilinden peş peşe paylaşımlar... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil ise burada çekilen karelerini Instagram'da paylaştı.

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