Survivor Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil denizde aşka geldi! Bakın nasıl yakalandılar! Mehmet Ali Erbil “Hırsız damat istemem” demişti

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Yiğit Poyraz ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, bir dönem Mehmet Ali Erbil'in "Hırsız damat istemem" sözleriyle gündem olmuştu. Aşklarına doludizgin devam eden ikili, önceki gün Bodrum Ortakent'te objektiflere yansıdı. Denizde aşka gelen çiftin o halleri, kısa sürede gündem oldu. İşte Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil'in romantik tatili...