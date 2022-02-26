Survivor Yasin'in sevgilisi ortaya çıktı işte Anastasia Petrova! Mektup yazdı herkes kim olduğunu aradı! Yok böyle bir güzellik
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz bu sezon Survivor 2022 All-Star'da yer alıyor. Bu sezon ettiği kavgalarla sık sık gündeme gelen Yasin Obuz'a önceki akşam kazanılan iletişim ödülünde gelen ve 'seni seviyorum'la biten mektup bir anda ortalığı karıştırdı. Anastasia Petrova isimli kişinin, bu mektup sonrası Yasin'in sevgilisi olduğu düşünülürken önceki akşam Petrova kendisini gösterdi. İşte sosyal medyada Yasin Obuz'un sevgilisi olduğu iddia edilen o kişi.
26.02.2022 11:04 - Son Güncelleme: 26.02.2022 11:05