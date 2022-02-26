Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor Yasin'in sevgilisi ortaya çıktı işte Anastasia Petrova! Mektup yazdı herkes kim olduğunu aradı! Yok böyle bir güzellik

Survivor Yasin'in sevgilisi ortaya çıktı işte Anastasia Petrova! Mektup yazdı herkes kim olduğunu aradı! Yok böyle bir güzellik

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz bu sezon Survivor 2022 All-Star'da yer alıyor. Bu sezon ettiği kavgalarla sık sık gündeme gelen Yasin Obuz'a önceki akşam kazanılan iletişim ödülünde gelen ve 'seni seviyorum'la biten mektup bir anda ortalığı karıştırdı. Anastasia Petrova isimli kişinin, bu mektup sonrası Yasin'in sevgilisi olduğu düşünülürken önceki akşam Petrova kendisini gösterdi. İşte sosyal medyada Yasin Obuz'un sevgilisi olduğu iddia edilen o kişi.

26.02.2022 11:04 - Son Güncelleme: 26.02.2022 11:05
Survivor Yasin’in sevgilisi ortaya çıktı işte Anastasia Petrova! Mektup yazdı herkes kim olduğunu aradı! Yok böyle bir güzellik

Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri hiç kuşkusuz Yasin Obuz. Katıldığı Masterchef'in ardından soluğu Survivor 2020'de alan Yasin Obuz o dönemin en çok konuşulan yarışmacılarından biriydi. Namını, Survivor 2022 All-Star'da da sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Yasin’in sevgilisi ortaya çıktı işte Anastasia Petrova! Mektup yazdı herkes kim olduğunu aradı! Yok böyle bir güzellik

Hikmet Tuğsuz'la ettiği kavganın izleri hala hafızalarda Yasin Obuz'un.

Survivor Yasin’in sevgilisi ortaya çıktı işte Anastasia Petrova! Mektup yazdı herkes kim olduğunu aradı! Yok böyle bir güzellik

Hatta bununla ilgili de Acun Ilıcalı tarafından 6 ödülden yararlanmama cezası verildi.

Survivor Yasin’in sevgilisi ortaya çıktı işte Anastasia Petrova! Mektup yazdı herkes kim olduğunu aradı! Yok böyle bir güzellik

Öncesinde de Yunus Emre Özden ile gittiği sürgün adasını yaktığını unutmamak gerek.

Survivor Yasin’in sevgilisi ortaya çıktı işte Anastasia Petrova! Mektup yazdı herkes kim olduğunu aradı! Yok böyle bir güzellik

Bu sürgün adasından sonra Yunus Emre Özden yarışmaya veda etmişti.

SON DAKİKA