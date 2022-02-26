Survivor Yasin’in sevgilisi ortaya çıktı işte Anastasia Petrova! Mektup yazdı herkes kim olduğunu aradı! Yok böyle bir güzellik

Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri hiç kuşkusuz Yasin Obuz. Katıldığı Masterchef'in ardından soluğu Survivor 2020'de alan Yasin Obuz o dönemin en çok konuşulan yarışmacılarından biriydi. Namını, Survivor 2022 All-Star'da da sürdürüyor.