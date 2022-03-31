Survivor Yasin Obuz’un sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! Gizemli sarışın akılları başlardan aldı! Rus güzel kendine hayran bıraktı
Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisine bakın! Survivor All Star'da birleşme partisi sonrası elenen ilk yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı, "Bugün elenen yarışmacı bizi de üzecek. Kıl payı elendi olacak. Birinci ile dördüncü arasındaki oy farkı çok az" diyerek Yasin Obuz'un elendiğini açıkladı. Adaya veda eden Obuz'un hayatı ise merak konusu oldu. İletişim ödülü sonrası kendisine gelen mesajla dikkat çeken Yasin'in özellikle sevgilisi merak edildi. Obuz'un sevgilisi olduğu iddia edilen Anastasia Petrova'yı gören hayran kaldı. İşte Yasin Obuz'la aşk yaşadığı konuşulan Rus güzel Anastasia Petrova...
31.03.2022 01:47 - Son Güncelleme: 31.03.2022 01:47
Survivor All Star'da birleşme partisi sonrası elenen ilk yarışmacı Yasin Obuz oldu. Adaya veda eden Obuz'un hayatı ise merak edildi.
Anastasia Petrova'dan "Her zaman yanındayım ve seni çok özlüyorum. Hayatımda gerçekten sana ihtiyacım var. Benim için endişelenme, seni bekleyen iyi bir kızım" şeklinde mesaj alan Obuz'un Rus güzelle sevgili olduğu öne sürüldü.