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Haberler Magazin Survivor Yasin Obuz eski eşine yapmadığını bırakmadı hacizlik oldu! '1 buçuk yıl önce boşandım' itirafıyla şoke etmişti gerçek ortaya çıktı

Survivor Yasin Obuz eski eşine yapmadığını bırakmadı hacizlik oldu! '1 buçuk yıl önce boşandım' itirafıyla şoke etmişti gerçek ortaya çıktı

Survivor Yasin Obuz eski eşine yapmadığını bırakmadı hacizlik oldu! '1 buçuk yıl önce boşandım' itirafıyla şoke etmişti, Yasin hakkında o gerçek ortaya çıktı... 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz geçtiğimiz yıl konuk olduğu programda kendisine yöneltlen sorulara tüm samimiyetiyle yanıt verirken, daha önce hiçbir yerde bahsetmediği özel hayatıyla ilgili 1 buçuk yıl önce boşandım' itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Obuz'un astrolog ve aynı zamanda modellik yaşan eşi Yasemin Türen'den yeni boşandığı ortaya çıktı. Mahkemenin tam kusurlu bulduğu Yasin Obuz ise nafaka, maddi ve manevi tazminatları ödemeyince de hacizlik oldu.

19.12.2021 11:27 - Son Güncelleme: 19.12.2021 11:49
Survivor Yasin Obuz eski eşine yapmadığını bırakmadı hacizlik oldu! ’1 buçuk yıl önce boşandım’ itirafıyla şoke etmişti gerçek ortaya çıktı

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜ

Survivor Yasin Obuz eski eşine yapmadığını bırakmadı hacizlik oldu! '1 buçuk yıl önce boşandım' itirafıyla şoke etmişti, gerçek ortaya çıktı...
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Survivor Yasin Obuz eski eşine yapmadığını bırakmadı hacizlik oldu! ’1 buçuk yıl önce boşandım’ itirafıyla şoke etmişti gerçek ortaya çıktı

ZAMANI FARKLI SÖYLEDİ

Şimdilerde katıldığı programların ardından adından sıkça söz ettiren ve kendisine şirket de kuran Yasin Obuz, yıllar önce boşandığını iddia ettiği eşi Yasemin Türen'den 2021 yılı Mart ayında boşandı. Boşanma, yine aynı yılın Mayıs ayında kesinleşti.

Survivor Yasin Obuz eski eşine yapmadığını bırakmadı hacizlik oldu! ’1 buçuk yıl önce boşandım’ itirafıyla şoke etmişti gerçek ortaya çıktı

Boşanma davasını ise astrolog ve aynı zamanda modellik yapan eşi Yasemin Türen avukatı Cansın Yönet aracılığı ile açtı. Türen, 2018 yılının Eylül ayında evlendiklerini, çocuklarının olmadığını ve evliliğin başlarından itibaren hep sorunlu olduğunu dile getirdi.

Survivor Yasin Obuz eski eşine yapmadığını bırakmadı hacizlik oldu! ’1 buçuk yıl önce boşandım’ itirafıyla şoke etmişti gerçek ortaya çıktı

Yasin Obuz'un kendisini fenomen olarak adlandırması nedeniyle evliliğin yürümesi adına üzerine düşen sorumlulukları ihlal ettiğini ve istememesine rağmen eve erkek arkadaşlarını getirdiğini belirten Türen, daha ciddi sorunları da dile getirdi. Eşinden sürekli fiziksel ve psikolojik şiddete gördüğünü, aldatıldığını ve korktuğu için koruma kararı aldırdığını kaydetti.

Survivor Yasin Obuz eski eşine yapmadığını bırakmadı hacizlik oldu! ’1 buçuk yıl önce boşandım’ itirafıyla şoke etmişti gerçek ortaya çıktı

TAM KUSURLU, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Sabah'ın haberine göre; Yasin Obuz'un davaya cevap vermediği, duruşmalara dahi katılmadığı boşanma davasında Yasemin Türen'in kardeşi tanık olarak ifade verdi. Obuz'un eve gelmediğini, geldiğinde ise arkadaşları olduğunu ve alkol alıp ablasına hakaret ettiğini söyledi. Bir kere kendisinin yanında ablasının kolunu sıktığını, üzerine yürüdüğünü de aktardı.

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