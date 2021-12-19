Survivor Yasin Obuz eski eşine yapmadığını bırakmadı hacizlik oldu! '1 buçuk yıl önce boşandım' itirafıyla şoke etmişti, gerçek ortaya çıktı...

Yasin Obuz'un kendisini fenomen olarak adlandırması nedeniyle evliliğin yürümesi adına üzerine düşen sorumlulukları ihlal ettiğini ve istememesine rağmen eve erkek arkadaşlarını getirdiğini belirten Türen, daha ciddi sorunları da dile getirdi. Eşinden sürekli fiziksel ve psikolojik şiddete gördüğünü, aldatıldığını ve korktuğu için koruma kararı aldırdığını kaydetti.