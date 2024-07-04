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Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile Doğukan Güngör Çeşme'de kameralara yakalandı! O soru solunca gerildi! Şekilden şekile girdi

Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde Doğukan Güngör'le Çeşme'de samimi bir şekilde görüntülenmişti. Aşk iddialarını yalanlayan Survivor Aleyna kendisine Kızılcık Şerbeti oyuncusu sorulunca şekilden şekle girdi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 12:05 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 12:19
Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile Doğukan Güngör Çeşme’de kameralara yakalandı! O soru solunca gerildi! Şekilden şekile girdi 1

Survivor All Star'da adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile Doğukan Güngör Çeşme’de kameralara yakalandı! O soru solunca gerildi! Şekilden şekile girdi 2

Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Doğukan Güngör ile Çeşme'de şezlongta samimi şekilde görüntülenmişti.

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile Doğukan Güngör Çeşme’de kameralara yakalandı! O soru solunca gerildi! Şekilden şekile girdi 3

Tatil dönüşü İstanbul'da görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu, hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.

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