Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile Doğukan Güngör Çeşme'de kameralara yakalandı! O soru solunca gerildi! Şekilden şekile girdi

Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde Doğukan Güngör'le Çeşme'de samimi bir şekilde görüntülenmişti. Aşk iddialarını yalanlayan Survivor Aleyna kendisine Kızılcık Şerbeti oyuncusu sorulunca şekilden şekle girdi.
Survivor All Star'da adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Doğukan Güngör ile Çeşme'de şezlongta samimi şekilde görüntülenmişti.
Tatil dönüşü İstanbul'da görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu, hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.