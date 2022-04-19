Survivor Yağmur’un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! O da Survivor’dan! Survivor’da eleme potasına düşen Yağmur Banda...

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, Survivor 2018 kadrosunda yer almıştı. 2022'de de Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2'ncilik ve 3'üncülük dereceleri var.