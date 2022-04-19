Survivor Yağmur'un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! O da Survivor'dan! Survivor'da eleme potasına düşen Yağmur Banda...
Survivor 2022 All-star tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceki sezonlar yarışmış yarışmacıların yer aldığı 2022 All-Star sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri Yağmur Banda oldu. Özellikle yarışmanın başından bu yana ilk kez potaya giren Yağmur Banda'nın sevgilisinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. Meğer Yağmur Banda'nın sevgilisi de gözlerimizin önün yanı Survivor'daymış. Bir süre önce adı Batuhan Karacakaya'yl aşk dedikodularına karışan Yağmur Banda'nın gerçek sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı.
19.04.2022 17:23 - Son Güncelleme: 19.04.2022 17:23
YAĞMUR BANDA KİMDİR?
Yağmur Banda, Survivor 2018 kadrosunda yer almıştı. 2022'de de Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2'ncilik ve 3'üncülük dereceleri var.
1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur.
Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir.