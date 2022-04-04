Survivor Yağmur’un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! O da Survivor’da! Nisa kavgası olay olan Yağmur Banda’nın sevgilisi...

Son olarak takım arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı kavgayla sosyal medyanın gündemine damgasını vuran Survivor 2022'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yağmur Banda'nın sevgilsi de Survivor'dan çıkınca görenler gördüklerine inanamadı. İşte haberin tüm detayları...