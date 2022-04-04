Survivor Yağmur'un sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! O da Survivor'da! Nisa kavgası olay olan Yağmur Banda'nın sevgilisi...
Survivor 2022 All-star tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceki sezonlar yarışmış yarışmacıların yer aldığı 2022 All-Star sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri Yağmur Banda oldu. Özellikle önce akşam takım arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı kavgadan sonra epey eleştirilen Yağmur Banda'nın sevgilisinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. Meğer Yağmur Banda'nın sevgilisi de gözlerimizin önün yanı Survivor'daymış. Bir süre önce adı Batuhan Karacakaya'yl aşk dedikodularına karışan Yağmur Banda'nın gerçek sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı.
04.04.2022 09:07 - Son Güncelleme: 04.04.2022 09:08
Nisa, Murat Ceylan'ın yanı sıra kendisine devam etmesini söyleyen takım arkadaşlarını da dinlemedi. Yağmur Banda, "Çocuk gibi ağlıyorsun. Oraya buraya gidiyorsun, rehabilitasyon merkezi mi burası?" sözleriyle sert tepki gösterdi.
Survivor Nisa "Ne zaman gittim, söyle" karşılığını veriyor. Yağmur ise parkur performansını eleştiren takım arkadaşına, "Sen önce insan ol! Geç bunları" diyor.