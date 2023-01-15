Survivor Walison'ın sır gibi sakladığı kızı Amaya 13 yaşında! Gören şaşkına döndü güzelliği hayran bıraktı: "Kızın aynı sen"
Survivor Walison'ın sır gibi sakladığı kızı Amaya 13 yaşında! Gören şaşkına döndü güzelliği hayran bıraktı. Walison Fonseca Masterchef 2020'nin sempatik yarışmacısı olarak hafızalara kazındı. Daha önce ilk 16 eleme turunda yarışmaya veda eden ve tekrar döndükten sonra tamamen Masterchef'ten ayrılan yarışmacı Walison Fonseca, şimdi Survivor 2023'te boy gösteriyor. Melisa Pınar'la evli olan Walison'ın Amaya adında da bir kızı var. Güzelliğiyle dikkat çeken Walison'ın kızı Amaya'ya bakın!
15.01.2023 17:49 - Son Güncelleme: 15.01.2023 17:55
"KIZIN AYNI SEN"
Survivor Walison'ın sır gibi sakladığı kızı Amaya 13 yaşında! Gören şaşkına döndü güzelliği hayran bıraktı.
Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor. "Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum, kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum." diyen Walison Melisa Pınar ile evli.