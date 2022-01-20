Survivor Turabi tek tek patlatıyor ’Acun Ilıcalı suçsuz çalışanları kovabilir!’ Katılmadığı 2022 All-Star’da en çok o konuşuluyor

Yarışmanın takipçileri kadro açıklanmadan adaya gitmesine kesin gözüyle baktıkları Survivor Turabi Çamkıran ile ilgili hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak yarışmaya gitmese de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve verdiği cevaplarla Turabi, Survivor'a damga vurmaya devam ediyor.