Survivor Turabi durdurulamıyor 'Acun Ilıcalı suçsuz çalışanları kovabilir!' Katılmadığı 2022 All-Star'da en çok o konuşuluyor
Acun Ilıcalı'nın göz bebeği Survivor'ın, 2022 All-Star sezonu başladı... Daha önceki sezonlarda yarışmış, performanslarıyla akıllarda kalmış, kimileri şampiyon olmuş yarışmacılarında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor All-Star 2022, bir yandan Dominik'te devam ederken bir yandan da yankıları Dominik dışında sürüyor. Survivor tarihinin efsaneleşen isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, yarışma başlamadan yaptığı ve olay yaratan yorumlarına, yarışma başladıktan sonra da devam ediyor hatta katılmadığı yarışmada en çok konuşulan olmayı başarıyor. Turabi Çamkıran bu kez Survivor hakkında ifşalar yapanları diline doladı.
21.01.2022 08:49
- Son Güncelleme: 21.01.2022 08:50
Acun Medya tarafından yapılan Survivor All Star 2022 hızlı başladı. İddialı yarışmacıları bir araya getiren program şu sıralar gündemin zirvesinde yer alıyor.
Yarışmanın takipçileri kadro açıklanmadan adaya gitmesine kesin gözüyle baktıkları Survivor Turabi Çamkıran ile ilgili hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak yarışmaya gitmese de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve verdiği cevaplarla Turabi, Survivor'a damga vurmaya devam ediyor.
Renkli kişiliği, özlü sözleri ve parkur performansıyla katıldığı dönmelerde yarışmanın en çok konuşulan ismi olan Survivor Turabi, sosyal medyadan kendisine gelen yorumlara cevap veriyor.