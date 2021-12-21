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Survivor Turabi bu kez Acun Ilıcalı'yı hedef aldı 'hepsini uydurdum!' Survivor 2022 All-Star'a alınmayınca kendinden geçti

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı ve büyük heyecan için artık geri sayım başladı. Eski sezonlardan iddialı yarışmacıların yeniden kozlarını paylaşacağı Survivor 2022'ye gitmesi beklenen isimlerden biri de, Survivor tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Turabi Çamkıran'dı. Ancak ne olduysa oldu Turbo Turabi lakaplı yarışmacı Survivor 2022 All-Star'a gidemedi. Survivor'a gidemeyen Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde yarışmacılarla ilgili yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Turabi Çamkıran bu kez de Acun Ilıcalı anketi açtı.

21.12.2021 10:23 - Son Güncelleme: 21.12.2021 10:23
Survivor Turabi bu kez Acun Ilıcalı’yı hedef aldı ’hepsini uydurdum!’ Survivor 2022 All-Star’a alınmayınca kendinden geçti

Survivor All Star paylaşımlarıyla son günlerde dikkat çeken Turabi'nin hedefinde bu sefer Acun Ilıcalı vardı. Turabi Çamkıran önce Acun Ilıcalı'ya meydan okudu sonra ise geri adım attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Turabi bu kez Acun Ilıcalı’yı hedef aldı ’hepsini uydurdum!’ Survivor 2022 All-Star’a alınmayınca kendinden geçti

Survivor All Star kadrosunu açıklanınca adaya gidecek yarışmacılar gündem oldu. 3 kere yarışmaya katılan Turabi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kadroda olacağı imasında bulunmasına rağmen kadroda yer almadı.

Survivor Turabi bu kez Acun Ilıcalı’yı hedef aldı ’hepsini uydurdum!’ Survivor 2022 All-Star’a alınmayınca kendinden geçti

Turabi açıklamasında "Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok" demişti. Ancak Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star yarışmacıları arasında Turabi Çamkıran yer almamıştı.

Survivor Turabi bu kez Acun Ilıcalı’yı hedef aldı ’hepsini uydurdum!’ Survivor 2022 All-Star’a alınmayınca kendinden geçti

"KİM SEÇTİ BUNLARI?"

Turabi kadroda yer almasa da Acun Ilıcalı'ya ve yarışmacılara dair kötü yorumlara bir yanıt vermişti. "Kim seçti bunları?", "Acun abi işi gücü bırakıp kim izler ki bu arkadaşları?" gibi yorumları paylaşan Turabi bu yorumlar karşı bu paylaşımı yapmıştı:

Survivor Turabi bu kez Acun Ilıcalı’yı hedef aldı ’hepsini uydurdum!’ Survivor 2022 All-Star’a alınmayınca kendinden geçti

"'Kim seçti bunları' diyenlerin aklında sorun ararım ki diyen de pek yoktur. Takımların ikisi de efsane. Şampiyonluğa herkes çok yakışıyor. Tahmin bile edemiyorum kim olur! Hepinize tek tek can-ı gönülden başarılar dilerim kardeşlerim. Umarım sakatlanmadan güzel bir sezon geçirirsiniz."

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