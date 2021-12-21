Survivor Turabi bu kez Acun Ilıcalı’yı hedef aldı ’hepsini uydurdum!’ Survivor 2022 All-Star’a alınmayınca kendinden geçti

"KİM SEÇTİ BUNLARI?"

Turabi kadroda yer almasa da Acun Ilıcalı'ya ve yarışmacılara dair kötü yorumlara bir yanıt vermişti. "Kim seçti bunları?", "Acun abi işi gücü bırakıp kim izler ki bu arkadaşları?" gibi yorumları paylaşan Turabi bu yorumlar karşı bu paylaşımı yapmıştı: