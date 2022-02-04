Survivor Turabi artık Acun Ilıcalı'ya kafa tutuyor boynuz kulağı geçti 'peki size şununla gelsem! 2022 All-Star'a katılmayan Çamkıran...
Acun Ilıcalı'nın göz bebeği Survivor'ın, 2022 All-Star sezonu başladı... Daha önceki sezonlarda yarışmış, performanslarıyla akıllarda kalmış, kimileri şampiyon olmuş yarışmacılarında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor All-Star 2022, bir yandan Dominik'te devam ederken bir yandan da yankıları Dominik dışında sürüyor. Survivor tarihinin efsaneleşen isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, yarışma başlamadan yaptığı ve olay yaratan yorumlarına, yarışma başladıktan sonra da devam ediyor hatta katılmadığı yarışmada en çok konuşulan isim olarak bir ilke imza atıyor.
04.02.2022 10:03
- Son Güncelleme: 04.02.2022 10:03
Herkesin dört gözle Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer almasını beklerken Survivor'a katılmayan efsane yarışmacı Turabi Çamkıran, sosyal medya yaptığı Survivor yorumlarıyla olay yaratıyor.
Los Angeles-Meksika arası mekik dokuyan Turabi Çamkıran, Acun Firarda gibi bir formatı yapıp yapmamak konusunda takipçilerinin fikrini istedi.