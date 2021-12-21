Survivor Turabi Acun Ilıcalı All-Star'a almayınca kendinden geçti! Bu kez onlara salladı ve meydan okudu 2022'de...
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı ve büyük heyecan için artık geri sayım başladı. Eski sezonlardan iddialı yarışmacıların yeniden kozlarını paylaşacağı Survivor 2022'ye gitmesi beklenen isimlerden biri de, Survivor tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Turabi Çamkıran'dı. Ancak ne olduysa oldu Turbo Turabi lakaplı yarışmacı Survivor 2022 All-Star'a gidemedi. Survivor'a gidemeyen Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde yarışmacılarla ilgili yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Turabi Çamkıran bu kez de TV 8 ekranlarında Survivor'ı yorumlayan Panorama yorumcularına verdi veriştirdi sonra da meydan okudu.
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde, Instagram hesabından Survivor 2022 All-Star kadrosunu duyurmuştu. Açıklanan kadroda, daha önce Survivor'a gideceğine kesin gözüyle bakılan Turabi Çamkıran yer almamıştı. Daha önce 2 kere Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran Survivor'a gidemedi ama sosyal medya paylaşımlarıyla Survivor'a çoktan dahil oldu bile.
Survivor All Star kadrosunu açıklanınca adaya gidecek yarışmacılar gündem oldu. 3 kere yarışmaya katılan Turabi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kadroda olacağı imasında bulunmasına rağmen kadroda yer almadı.
Turabi açıklamasında "Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok" demişti. Ancak Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star yarışmacıları arasında Turabi Çamkıran yer almamıştı.
"KİM SEÇTİ BUNLARI?"
Turabi kadroda yer almasa da Acun Ilıcalı'ya ve yarışmacılara dair kötü yorumlara bir yanıt vermişti. "Kim seçti bunları?", "Acun abi işi gücü bırakıp kim izler ki bu arkadaşları?" gibi yorumları paylaşan Turabi bu yorumlar karşı bu paylaşımı yapmıştı: