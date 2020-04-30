RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Tayfun aslında Emrah'ın oğlu! İşte Tayfun'un annesi Emrah'ın da eski sevgilisi...

Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden askere gideceği için babasından, "Her dönemde yanımda olmasını istediğim insanın, babamın gerçekten şu anda yanımda olmasını istiyorum. 'Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel' demesini temenni ettiğim bir dönemdeyim. Kendisine ulaşmayı çok istedim. Mektup yazdım, mektuplarıma karşılık alamadım" sözleriyle helallik istemişti. Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi kimdir? İşte ünlülerin anneleri... Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir döenm Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu.

30.04.2020 19:57 - Son Güncelleme: 30.04.2020 19:57
Survivor Tayfun aslında Emrah'ın oğlu! İşte Tayfun'un annesi Emrah'ın da eski sevgilisi...

Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'u görenler şoke olmuştu. Ünlüler - Gönüllüler olarak yayın hayatına başlayan yarışma Survivor 2020'de Tayfun sonra elenmişti. Emrah'ın oğlu olan Tayfun Erdoğan'ın annesi merak konusu oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Survivor 2020'deki Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan ve annesi...

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Survivor Tayfun aslında Emrah'ın oğlu! İşte Tayfun'un annesi Emrah'ın da eski sevgilisi...

EMRAH'IN OĞLU TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur.

İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir döenm Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu.

Survivor Tayfun aslında Emrah'ın oğlu! İşte Tayfun'un annesi Emrah'ın da eski sevgilisi...

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunu.

Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.

Survivor Tayfun aslında Emrah'ın oğlu! İşte Tayfun'un annesi Emrah'ın da eski sevgilisi...

İPEK AÇAR

Survivor Tayfun aslında Emrah'ın oğlu! İşte Tayfun'un annesi Emrah'ın da eski sevgilisi...

İPEK AÇAR VE ANNESİ

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