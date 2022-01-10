Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Bakan bir daha bakıyor esmer, kuru diye istememişlerdi
Survivor'ın önce yarışmacılarından ardından sunucularından olan Murat Ceylan fena halde aşık. 2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 32 yaşındaki Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Murat Ceylan şimdiler Survivor All-Star 2022 için yola çıktı. Ancak gitmeden bir son dakika bombasını da patlattı. Murat Ceylan gönlünü bakın kime kaptırdı. İşte Murat Ceylan'ın sevgilisi.
10.01.2022 10:12
- Son Güncelleme: 10.01.2022 10:12
Survivor sunucusu Murat Ceylan, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle aşk pozunu paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.