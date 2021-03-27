Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisiyle paylaştı sosyal medya yıkıldı! Öpücüklere boğduğu sevgilisi ünlü model çıktı

Survivor'ın önce yarışmacılarından ardından sunucularından olan Murat Ceylan fena halde aşık. 2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Murat Ceylan'ın adı uzun süredir kimseyle anılmıyordu. Ve nihayetinde Murat Ceylan büyük aşkını paylaştı. Murat Ceylan Türkiye güzellerinden Pınar Tartan ile aşk yaşıyor.

27.03.2021 11:11 - Son Güncelleme: 27.03.2021 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





