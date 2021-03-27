Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisiyle paylaştı sosyal medya yıkıldı! Öpücüklere boğduğu sevgilisi ünlü model çıktı
Survivor'ın önce yarışmacılarından ardından sunucularından olan Murat Ceylan fena halde aşık. 2013 yılında katıldığı Survivor ile hayatı değişen 29 yaşında Murat Ceylan bir yandan müzik kariyerine bir yandan da sunuculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Murat Ceylan'ın adı uzun süredir kimseyle anılmıyordu. Ve nihayetinde Murat Ceylan büyük aşkını paylaştı. Murat Ceylan Türkiye güzellerinden Pınar Tartan ile aşk yaşıyor.
27.03.2021 11:11
- Son Güncelleme: 27.03.2021 11:11
Giyim tarzı ve lüks otomobiliyle zaman zaman gündeme gelen Murat Ceylan, bu kez özel hayatıyla magazin gündeminde... Ceylan yeni aşkını sosyal medya üzerinden ilan etti.
Acun Ilıcalı'nın favori ismi, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın aşk hayatına dair ortaya atılan iddialar sonunda son buldu. Yakışıklı sunucu, kiminle aşk yaşadığını kişisel sosyal medya hesabından yayımladı.
Murat Ceylan'ın sevgilisi 2017 Miss Turkey 2. güzeli Pınar Tartan çıktı. Survivor sunucusu, Instagram'dan romantik bir paylaşımla herkese aşkını duyurdu.
Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Murat Ceylan, birlikte verdikleri pozu da siyah beyaz olarak takipçilerinin beğenisine sundu.
Murat Ceylan'ın sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun iyi ki sen" notunu düşerek yaptığı romantik paylaşımına sevgilisi Pınar Tartan'da kayıtsız kalamadı.