Survivor Sude'nin kardeşini görenler Sude Burcu'yu unuttu! Mert Öcal'ın baldızı Simge Burcu adeta bir için su görenler hayran
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyordu. Bu şaibeli çift Survivor'dan elendikten sonra aşklarını resmen ilan ettiler. Mert Öcal'la aşk yaşadığı ortaya çıkan güzel yarışmacı, son olarak sevgilisi Mert Öcal ile kız kardeşi Simge Burcu'yla verdikleri pozla sosyal medyanın gündemine geldi.
02.07.2022 10:17 - Son Güncelleme: 02.07.2022 10:17
Gerçekte ne olup bittiği bilinmiyor. Ancak yarışmadan elendikten sonra hem Mert Öcal hem de Sude Burcu aşklarını ilan etmekten çekinmediler.
Survivor 2022 All Star yarışmasında geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda eden ve ilk iş olarak sevgilisi Mert Öcal'ın yanına koşan güzel yarışmacı Sude Burcu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.
AŞK POZLARI OLAY YARATIYOR
Survivor 2022 All Star'da rakip takım yarışmacıları arasında yer alan Mert Öcal'la aşk yaşadığı öğrenilen ve aşklarına dolu dizgin devam eden Sude Burcu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.