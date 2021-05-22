Survivor Steven çıka çıka bakın kim çıktı resmen ekran bağımlısı hepsinden daha ünlü! Steven Salam meğer ünlü şarkıcının...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en çok söz ettiren isimlerinden biri de yarışmaya gönüllüler takımıyla başlayıp, mavi takımla devam eden Steven Salam. Gerek dansları gerekse düzgün kişiğiliyle izleyicinin takdirini kazanan Steven Salam, hayat hikayesiyle de yürekleri dağlıyor. Annesi babası olmayan Steven Salam'ın aile ödülünde ziyaret edenler de yengesi ve ağabeyi olmuştu. Steven Salam hakkında herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Meğer o da ünlüymüş...
SURVİVOR STEVEN'İN AİLESİ, HAYAT HİKAYESİ
Survivor Steven hayatını anlattı:
"Benim memleket konusunda karışıklık var. Dedem Portekizli. Babam yüzde elli Angola yüzde elli Portekiz. Ben Angola'da doğdum. Annem Kongolu. Angola'da doğduktan sonra Kongo'ya taşındık. Taşınmamızın sebebi iç savaşlar vardı. Sömürge zamanlarında Portekizlileri göndermek için iç savaşlar çıktı.
Bildiğin mülteci olarak gittik Kongo'ya. 3 ablam Müslüman oldu. Babam ve Ablam da müslüman oldu. Ben 7.'yim. Ben dünyaya geldiğimde artık babam Müslümandı. Babam elmas ticareti yapıyordu. Annem ev hanımıydı. 2017'de çalıştım bizimkilere sürpriz yapmak istedim. Onlardan habersiz uçak bileti alıp Kongo'ya gittim. Annemle babam ayrıldı ve Annem Angola'ya gitti.