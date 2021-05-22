Survivor Steven çıka çıka bakın kim çıktı resmen ekran bağımlısı hepsinden daha ünlü! Steven Salam meğer ünlü şarkıcının...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en çok söz ettiren isimlerinden biri de yarışmaya gönüllüler takımıyla başlayıp, mavi takımla devam eden Steven Salam. Gerek dansları gerekse düzgün kişiğiliyle izleyicinin takdirini kazanan Steven Salam, hayat hikayesiyle de yürekleri dağlıyor. Annesi babası olmayan Steven Salam'ın aile ödülünde ziyaret edenler de yengesi ve ağabeyi olmuştu. Steven Salam hakkında herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Meğer o da ünlüymüş...

22.05.2021 13:06 - Son Güncelleme: 22.05.2021 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





