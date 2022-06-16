Survivor Sercan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı 'montajla mı eklediniz?' Eski futbolcu Sercan Yıldırım uzattı
2020 yılında katıldığı Survivor'a, 2022 yılında yeniden dahil olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, son paylaşımıyla gündem oldu... İkinci Survivor macerası erken biten Sercan Yıldırım şimdilerde yazın tadını çıkarıyor. 2021 yılının sonlarında doğru hayatını Nihan Yönel ile birleştiren Sercan Yıldırım'ın son paylaşımını görenler gözlerine inanamadı. Tarzını tepeden tırnağa değiştiren Sercan Yıldırım'a gelen yorumlardan biri de 'montajla mı eklediniz?' oldu. İşte Sercan Yıldırım'ın son hali.
16.06.2022 10:03 - Son Güncelleme: 16.06.2022 10:03
Survivor All Star'da bu sezon ünlüler takımında yarışan Sercan Yıldırım büyük beklentilere rağmen adadan erken veda isim olmuştu. Bir süredir sakin bir hayat süren Yıldırım'ın sosyal medyadan uzun saçlı halini paylaşması gündem oldu.