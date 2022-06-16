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Survivor Sercan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı 'montajla mı eklediniz?' Eski futbolcu Sercan Yıldırım uzattı

2020 yılında katıldığı Survivor'a, 2022 yılında yeniden dahil olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, son paylaşımıyla gündem oldu... İkinci Survivor macerası erken biten Sercan Yıldırım şimdilerde yazın tadını çıkarıyor. 2021 yılının sonlarında doğru hayatını Nihan Yönel ile birleştiren Sercan Yıldırım'ın son paylaşımını görenler gözlerine inanamadı. Tarzını tepeden tırnağa değiştiren Sercan Yıldırım'a gelen yorumlardan biri de 'montajla mı eklediniz?' oldu. İşte Sercan Yıldırım'ın son hali.

16.06.2022 10:03 - Son Güncelleme: 16.06.2022 10:03
Survivor Sercan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı ’montajla mı eklediniz?’ Eski futbolcu Sercan Yıldırım uzattı

Survivor All Star'da bu sezon ünlüler takımında yarışan Sercan Yıldırım büyük beklentilere rağmen adadan erken veda isim olmuştu. Bir süredir sakin bir hayat süren Yıldırım'ın sosyal medyadan uzun saçlı halini paylaşması gündem oldu.

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Survivor Sercan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı ’montajla mı eklediniz?’ Eski futbolcu Sercan Yıldırım uzattı

BURSASPOR'DA ŞAMPİYON OLDU
Yıldızı Bursaspor'da parlayan ve şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu, Galatasaray ve A Milli Takım formalarıyla da adından söz ettirmişti.

Survivor Sercan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı ’montajla mı eklediniz?’ Eski futbolcu Sercan Yıldırım uzattı

Sercan Yıldırım'ın kariyerinde Sivasspor ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda bulunuyor.

Survivor Sercan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı ’montajla mı eklediniz?’ Eski futbolcu Sercan Yıldırım uzattı

Survivor 2020 sezonunda yarışıp gösterdiği yarışma performansıyla tekrar gündeme gelen eski futbolcu, bu sezon da Survivor All Star'da yarıştı.

Survivor Sercan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı ’montajla mı eklediniz?’ Eski futbolcu Sercan Yıldırım uzattı

Yarışmanın favorilerinden olan Sercan Yıldırım adaya erken veda eden isimlerden oldu.

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