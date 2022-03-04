Survivor Sercan'ın eşi Nihal fizik kurallarını hiçe saydı 'belin kırılacak' Sercan Yıldırım Survivor'da Nihal Yönel sosyal medyada
2020 yılında katıldığı Survivor'a yeniden dahil olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, eşinin paylaşımıyla gündem oldu. Sercan Yıldırım'ın Survivor All Star 2022'ye dahil olmadan kısa bir süre önce nikah masasına oturduğu eşi Nihan Yönel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak kendi arkadaşları arasında bir konsey yaparak esprili paylaşım yapan Nihan Yönel'in spor pozu sosyal medyayı kasıl kavurdu.
04.03.2022 09:35 - Son Güncelleme: 04.03.2022 09:39
2020 yılında katıldığı Survivor ile ününe ün katan Sercan Yıldırım, şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonu ile izleyiciyi ekrana kilitliyor.
Sercan Yıldırım'ın çiçeği burnunda eşi Nihan Yönel, Instagram hesabından paylaştığı yoga pozuyla dikkatleri üzerine topladı.
Geçmişte birçok ünlü isimle aşk yaşayan Sercan Yıldırım, aradığı aşkı Bursalı güzel Nihan Yönel'de bulmuştu.