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Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerine bakın! Nisa'yla aşk bombasını patlatan Sercan Hülya Avşar'ın bile...

Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumu soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da bulunan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı'dan hoşlanığı iddia ediliyor. Öte yandan Sercan Yıldırım'ın aşk sicili hayli kabarık. O listede kimler kimler yok ki... İşte başta Survivor Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

15.04.2020 08:39 - Son Güncelleme: 15.04.2020 08:39
Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerine bakın! Nisa'yla aşk bombasını patlatan Sercan Hülya Avşar'ın bile...

Survivor'ın çok konuşulan isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım'ın adada adı Nisa ile aşk dedikodularına karıştı.

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Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerine bakın! Nisa'yla aşk bombasını patlatan Sercan Hülya Avşar'ın bile...

Dahası bir çok kişi Sercan ve Nisa'nın zaten sevgili olduğunu öne dürdü. Sosyal medyada bu iddia hızla yayıldı ve çok konuşuldu.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerine bakın! Nisa'yla aşk bombasını patlatan Sercan Hülya Avşar'ın bile...

Sosyal medyada da bu iddia büyük bir yankı bulurken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Çünkü Sercan'ın adada kullandığı bardakta yan yana işli S ve N harfi var.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerine bakın! Nisa'yla aşk bombasını patlatan Sercan Hülya Avşar'ın bile...

Survivor'daki bu iddianın doğru olup olmadığına dair tabi ki bir açıklama gelmedi. Ancak Sercan Yıldırım'ın bir döneme çapkınlıklarıyla adını vurduğu bir gerçek. Eski sevgililer listesinde Hülya Avşar'ın bile adı geçiyor.

İşte başta Sercan Yıldırım olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerine bakın! Nisa'yla aşk bombasını patlatan Sercan Hülya Avşar'ın bile...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

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