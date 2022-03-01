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Survivor Sema Aydemir'in estetiksiz hali şu anki halinden bambaşka biri! İkiz kardeşi Seda Ocak'la küs olup olmadığı merak ediliyordu

Survivor en güçlü kadın yarışmacılarından 2'si ikiz kardeş. Tabi ki o isimler Seda Ocak ve Sema Aydemir. Survivor'a ilk olarak katılan isim Sema Aydemir'di. 1 yıl sonra ise ikiz kardeşi Seda Ocak katıldı. O dönem Panorama sunucu olan Sema Aydemir'in kardeşini eleştirmesi de takdir toplamıştı. Takvimler 2022 yılını gösterdiğinde ise ikiz kardeşler, iki farklı takımda birbirlerine rakip oldu. Aralarında bir küslük olduğu bile düşünülürken Sema Aydemir hakkında araştırma yapanlar estetiksiz halini görünce gözlerine inanamadı. İşte başta Sema Aydemir olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri...

01.03.2022 15:13 - Son Güncelleme: 01.03.2022 15:13
Survivor Sema Aydemir’in estetiksiz hali şu anki halinden bambaşka biri! İkiz kardeşi Seda Ocak’la küs olup olmadığı merak ediliyordu

Survivor'ın rakip ikizlerinin arasındaki gerginlik devam ediyor. Önceki akşam onlardan biri daha yaşandı. Herkes için çok önemli olan dokunulmazlık oyunu adeta nefesleri kesti. Bir denge tahtasının üstünde durup rakibini büyük top darbeleriyle düşürmeye çalışan takımlardan birisi bu akşamın dokunulmazlığını kazanmış oldu.

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Survivor Sema Aydemir’in estetiksiz hali şu anki halinden bambaşka biri! İkiz kardeşi Seda Ocak’la küs olup olmadığı merak ediliyordu

Seda, bu yarıştan önce başka bir parkurda omuz sakatlığı yaşayan fakat yine de oyuna katılmak istediğini söylemiş. Kol kuvveti ve dengenin kullanıldığı oyunda sakatlığına rağmen sayıyı kazanan Ocak, oyun sonunda çığlık çığlığa omzunu tutmaya başladı.

Survivor Sema Aydemir’in estetiksiz hali şu anki halinden bambaşka biri! İkiz kardeşi Seda Ocak’la küs olup olmadığı merak ediliyordu

Herkesin panikle Seda'ya odaklandığı anda rakip takımda yarışan ikiz kardeşi Sema, Seda'ya 'Ne oldu? İyi misin?' diye sordu. Bunun üstüne ise Seda sinirlenerek 'Ne olacak? Kolum ağrıyor.' diye bağırdı.

Survivor Sema Aydemir’in estetiksiz hali şu anki halinden bambaşka biri! İkiz kardeşi Seda Ocak’la küs olup olmadığı merak ediliyordu

İkiz kardeşler arasında gerilimler yaşanırken, Sema Aydemir hakkında araştırma yapanlar estetiksiz halini görünce gözlerine inanamadı. İşte başta Sema Aydemir olmak üzere yarışma ünlülerinin estetiksiz halleri.

Survivor Sema Aydemir’in estetiksiz hali şu anki halinden bambaşka biri! İkiz kardeşi Seda Ocak’la küs olup olmadığı merak ediliyordu

BERNA KEKLİKLER

Ekran severler tarafından ilk olarak Göz6 isimli yarışma programı ile tanınmıştır. Yarışmayı kazanmış daha sonra Survivor 2017 yarışmasına katılmıştır. Ayrıca Stil Avcıları isimli yarışma programında da yer almıştır.

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