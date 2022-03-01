Survivor Sema Aydemir'in estetiksiz hali şu anki halinden bambaşka biri! İkiz kardeşi Seda Ocak'la küs olup olmadığı merak ediliyordu
Survivor en güçlü kadın yarışmacılarından 2'si ikiz kardeş. Tabi ki o isimler Seda Ocak ve Sema Aydemir. Survivor'a ilk olarak katılan isim Sema Aydemir'di. 1 yıl sonra ise ikiz kardeşi Seda Ocak katıldı. O dönem Panorama sunucu olan Sema Aydemir'in kardeşini eleştirmesi de takdir toplamıştı. Takvimler 2022 yılını gösterdiğinde ise ikiz kardeşler, iki farklı takımda birbirlerine rakip oldu. Aralarında bir küslük olduğu bile düşünülürken Sema Aydemir hakkında araştırma yapanlar estetiksiz halini görünce gözlerine inanamadı. İşte başta Sema Aydemir olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri...
Survivor'ın rakip ikizlerinin arasındaki gerginlik devam ediyor. Önceki akşam onlardan biri daha yaşandı. Herkes için çok önemli olan dokunulmazlık oyunu adeta nefesleri kesti. Bir denge tahtasının üstünde durup rakibini büyük top darbeleriyle düşürmeye çalışan takımlardan birisi bu akşamın dokunulmazlığını kazanmış oldu.
İkiz kardeşler arasında gerilimler yaşanırken, Sema Aydemir hakkında araştırma yapanlar estetiksiz halini görünce gözlerine inanamadı. İşte başta Sema Aydemir olmak üzere yarışma ünlülerinin estetiksiz halleri.
BERNA KEKLİKLER
Ekran severler tarafından ilk olarak Göz6 isimli yarışma programı ile tanınmıştır. Yarışmayı kazanmış daha sonra Survivor 2017 yarışmasına katılmıştır. Ayrıca Stil Avcıları isimli yarışma programında da yer almıştır.