Survivor Sema Aydemir’in estetiksiz hali şu anki halinden bambaşka biri! İkiz kardeşi Seda Ocak’la küs olup olmadığı merak ediliyordu

Survivor'ın rakip ikizlerinin arasındaki gerginlik devam ediyor. Önceki akşam onlardan biri daha yaşandı. Herkes için çok önemli olan dokunulmazlık oyunu adeta nefesleri kesti. Bir denge tahtasının üstünde durup rakibini büyük top darbeleriyle düşürmeye çalışan takımlardan birisi bu akşamın dokunulmazlığını kazanmış oldu.