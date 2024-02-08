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Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlüymüş! Oğlu Ali’nin babası...

Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Turabi ve Nihat'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıkladı. Vedaların ardından Avatar Atakan, Hilmi Cem İntepe ve Sema Aydemir yarışmaya dahil oldu. Bunun üzerine üç yarışmacının hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir dönem Dilber dansıyla çok konuşulan Sema Aydemir'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Sema Aydemir'in oğlunun babası kimmiş...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 10:26 Güncelleme 08 Şubat 2024, 10:26
Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlüymüş! Oğlu Ali’nin babası... 1

Survivor'ın 7 Şubat'ta ekrana gelen son bölümünde flaş gelişmeler yaşandı. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da ada konseyi toplandı.

Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlüymüş! Oğlu Ali’nin babası... 2

Acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Turabi ve Nihat'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıkladı. Vedaların ardından Avatar Atakan, Hilmi Cem İntepe ve Sema Aydemir yarışmaya dahil oldu.

Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlüymüş! Oğlu Ali’nin babası... 3

Bunun üzerine üç yarışmacının hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir dönem Dilber dansıyla çok konuşulan Sema Aydemir'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

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