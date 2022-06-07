Survivor Sema Aydemir aslında elenmedi kendisi gitti! Acun Ilıcalı'nın sağ kolu 'elendi işte kabul edin ya' demişti ama hastalığı...
Survivor'ın en iddialı isimlerinden biri olan Sema Aydemir'in elenmesinin şoku hala atlatılamıyor. En iyi kadın yarışmacılardan biri olan Sema Aydemir girdiği potadan sürpriz bir şekilde adaya veda etmiş ve ikiziyle aynı kaderi yaşamıştı. Ancak elenmesinin ardından bir türlü dedikodular durmadı. En çok konuşulan konulardan biri de Sema Aydemir'in aslında elenmediği, hastalığı nedeniyle yarışmadan çekildiği iddiasıydı. Sonunda bu iddiaya ilk ağızdan açıklama geldi. İşte detaylar...
Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Sema Aydemir, geçtiğimiz hafta girdiği eleme potasında en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim olmuştu. Kimsenin elenmesini beklemediği ve kadın yarışmacılar arasında en başarılı isimlerden olan Sema Aydemir, elendikten sonra yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
KADERİ KARDEŞİ GİBİ OLDU
Survivor'da ünlüler takımında yarışan Sema Aydemir'in kaderi aynı kardeşi gibi oldu. Gönüllüler takımında yarışan kardeşi Seda Ocak'ın girdiği ilk eleme potasında elenmesiyle birlikte, izleyiciler adeta şoke olmuştu.
İki kardeş Survivor'da yarışmaya damga vuran performanslar sergilemiş fakat halk tarafından az oy alarak ilk eleme potasında yarışmaya veda eden isim olmuşlardı.
ELENDİKTEN SONRA İLK PAYLAŞIM
Survivor'a veda eden Sema Aydemir, ülkesine döner dönmez takipçilerine seslendiği bir paylaşımda bulundu. Desteklerini ve sevgilerini esirgemeyen takipçilerine seslenen Sema, herkese teşekkür etti.
Sema Aydemir yaptığı paylaşımda, "Acısıyla,tatlısıyla benim survivor maceram bitti. Beni bu yolda destekleyen, yanımda olan, kalbi benimle atan herkese çok teşekkür ederim. Son haftaki güçsüzlüğüm içinde çok özür dilerim. İnanın bana son anıma kadar pes etmedim ve parkuru bitirmek için elimden geleni yaptım.