Survivor Sema Aydemir aslında elenmedi kendisi gitti! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ’elendi işte kabul edin ya’ demişti ama hastalığı...

Sema Aydemir yaptığı paylaşımda, "Acısıyla,tatlısıyla benim survivor maceram bitti. Beni bu yolda destekleyen, yanımda olan, kalbi benimle atan herkese çok teşekkür ederim. Son haftaki güçsüzlüğüm içinde çok özür dilerim. İnanın bana son anıma kadar pes etmedim ve parkuru bitirmek için elimden geleni yaptım.