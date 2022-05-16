Survivor Sema Adem sevgili mi ’neyimiz var bizim Adem’le’ deyince ayyuka çıktı! Survivor değil adeta izdivaç! Meğer Adem ve Sema...

Evrim'in yanıtı ise ''Sen nereye çekiyorsun konuyu ya" oldu. Oyunu kaybeden Nisa'nın ise atış duvarına kafa atması da dikkat çekti.

Bu sözler sonrasın Adem ve Sema'nın sevgili olup olmadıklarını merak ediliyor. Bu olayın kaynağı ise Serhat Akın sözleri...