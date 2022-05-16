Survivor Sema Adem sevgili mi 'neyimiz var bizim Adem'le' deyince ayyuka çıktı! Survivor değil adeta izdivaç! Meğer Adem ve Sema...
Survivor'da Sema Aydemir'in, Evrim Keklik'e yaptığı 'sen ne demeye çalışıyorsun? Neyimiz var bizim Adem'le?' çıkışı sonrası Survivor Adem ve Survivor Sema sevgili mi sorusu günün en çok merak edilen konularından biri. TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'da önceki akşam oyun sonrası Evrim Keklik'in oyun sonrası fırlattığı halkanın, Adem Kılıçcı'ya denk gelmesi sonrası ipler fena halde gerildi. O esnada Sema Aydemir'in kullandığı bir söz sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.
16.05.2022 09:24 - Son Güncelleme: 16.05.2022 09:24
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın son ve kritik 6. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler, tam motivasyonla parkura çıktı. Dokunulmazlıkta aynı zaman da bir de ödül yarışmacıları bekledi. Kazanan tavuk burger ve patates püresi yeme hakkını elde etti. Ünlülerin önde götürdüğü oyunun kazananı merak konusu oldu. Kadınlar yarışını 8-6 ünlüler takımı aldı. Erkekler mücadelesini de 8-2 skorla ünlüler kazandı. Böylece 6. dokunulmazlık da ünlüler takımının oldu.
ADEM VE SEMA SEVGİLİ Mİ?
Survivor sonrası internet üzerinden yayınlar yaparak birçok kişi tarafından izlenen eski futbolcu Serhat Akın, Survivor ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Serhat Akın, Sema ve Adem'in aşk yaşadığını söylemişti.