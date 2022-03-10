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Haberler Magazin Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Dile kolay, 19 yıldır beraberler...

Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Dile kolay, 19 yıldır beraberler...

Survivor Seda Ocak'ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! İkizi Sema Aydemir ile rakip olduğu Survivor yarışmasında sergilediği performansla dikkat çeken Seda Ocak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 34 yaşındaki fenomen yarışmacının özellikle eşi merak konusu oldu. Ocak'ın 19 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Seda Ocak'ın eşi kim çıktı...

10.03.2022 00:04 - Son Güncelleme: 10.03.2022 00:04
Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Dile kolay, 19 yıldır beraberler...

Survivor All Star'da yarışan Seda Ocak'ın hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, fenomen yarışmacının hayatını araştırmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Dile kolay, 19 yıldır beraberler...

Survivor yarışmasında sergilediği performansla dikkat çeken Seda Ocak'ın özellikle eşi merak konusu edildi.

Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Dile kolay, 19 yıldır beraberler...

34 yaşındaki fenomen yarışmacının 19 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu.

Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Dile kolay, 19 yıldır beraberler...

İşte başta Seda Ocak olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Dile kolay, 19 yıldır beraberler...

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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