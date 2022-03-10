Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Dile kolay, 19 yıldır beraberler...
Survivor Seda Ocak'ın gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! İkizi Sema Aydemir ile rakip olduğu Survivor yarışmasında sergilediği performansla dikkat çeken Seda Ocak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 34 yaşındaki fenomen yarışmacının özellikle eşi merak konusu oldu. Ocak'ın 19 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Seda Ocak'ın eşi kim çıktı...
10.03.2022 00:04 - Son Güncelleme: 10.03.2022 00:04