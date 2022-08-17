Survivor şampiyonu Nisa sevgilisi Ogeday sahilde aşka geldi sarmaş dolaş yakalandı! Survivor sonrası Nisa Bölükbaşı...
Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 sezonunun şampiyonu oldu. Şampiyon olduğu günden bu yana gerek Survivor yarışmacıları, gerekse sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Nisa Bölükbaşı bir yandan da kariyer basamaklarını hızla çıkıyor. Bir yandan da Ogeday Girişken'le aşkı doludizgin devam eden Nisa Bölükbaşı önceki gün sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi.
Survivor All Star 2022'de şampiyon olabilmek için aylardır mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 12 yıl aradan sonra Survivor'ın çıkardığı ilk kadın şampiyon oldu. İlk kadın Survivor şampiyonu ise Merve Oflaz'dı.
Yarışmadaki performansı ile sıklıkla sosyal medyada konuşulan Nisa, özel hayatıyla da çok sık gündeme geldi.
Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa, daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilişkisi başlamış ve evlilik teklifi bile almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı.
2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ile Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Sonrasında Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in bu yıl içerisinde nişanlanabileceğini öne sürülmüştü