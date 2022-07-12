Survivor şampiyonu Nisa sevgilisi Ogeday Girişken'i 'O Kız'a kaptırdı! Döner dönmez düğümeye bastı işe koyuldu
Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 sezonunun şampiyonu oldu. Şampiyon olduğu günden bu yana gerek Survivor yarışmacıları, gerekse sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Nisa Bölükbaşı yarışmadan sonra Ogeday Girişken'le olan aşkını da resmen açıkladı. Ancak sevilen çift uzak kalacak. Çünkü Girişken yeni projesi için kolları sıvadı.
2017 Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, Survivor All Star'da dikkat çeken yarışmacılar arasında yer almıştı.
Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı konuşulan Girişken'in şimdilerde yeni bir projede yer alacağı konuşuluyor.
Aynı zamanda oyuncu kişiliğiyle de tanınan Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken iddialı bir dizide başrol oynamaya hazırlanıyor. Yakışıklı oyuncu Kanal D'nin Focus Film imzalı "O Kız" dizisiyle el sıkıştı. Özlem Günhan'ın yöneteceği diziyi, Sırma Yanık kaleme alıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ay sonunda sete çıkması, ağustos ayında yayında olması planlanan dizide Ogeday Girişken, Ozan adlı internet fenomenine hayat veriyor. Bağlı olduğu ajansın evli patroniçesi Sitare Arkın'la da ilişkisi olan Ozan'ın hayatını lüks evine temizliğe gelen Zeynep allak bullak ediyor.