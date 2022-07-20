Survivor şampiyonu Nisa Aleyna Tilki’yi tahtından etti! Herkes şampiyonluğu için kudururken o paraları cebe indiriyor

Son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çeken Akalın'ın bu sözlerinin Survivor Nisa'ya olduğu düşünüldü. Nisa fanı olan bir takipçi Akalın'a "Senin konserine kim gelsin ki? Siz anca genç bir kızı çekememezlik yapın" yazmıştı.