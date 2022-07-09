Survivor şampiyonu Nisa açtı ağzını yumdu gözünü ’Batuhan gerçekte başka biri’ Adem, Barış Murat Yağcı ve sevgilisi Ogeday’a kadar...

'Yani aslında bir tane başarım var. Bizim sene yedinci olmuştum. Gitmeden önce söylemiştim bu senenin farklı olacağını. Ben şampiyon olacağım demedim ama farklı bir şampiyon çıkacağından emindim. İnsanlarda farklı bakış açıkları oluşmaya başladı.

'Hep, en iyi performans şampiyon oluyor' diye alışılmış bir görüş vardı. Ama bu sene farklı bir şampiyon çıkacağını hissediyordum'