Survivor şampiyonu Nisa açtı ağzını yumdu gözünü 'Batuhan gerçekte başka biri' Adem, Barış Murat Yağcı ve sevgilisi Ogeday'a kadar...
Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 sezonunun şampiyonu oldu. Şampiyon olduğu günden bu yana gerek Survivor yarışmacıları, gerekse sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Nisa Bölükbaşı günler sonra bir konuştu, pir konuştu. Nisa Bölükbaşı şampiyonluğundan, sevgilisi Ogeday Girişken'le ilişkisine, eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'dan, Adem Kılıççı'ya kadar her konu hakkında tek tek her şeyi açıkladı. İşte detaylar...
Survivor All Star 2022'de şampiyon olabilmek için aylardır mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 12 yıl aradan sonra Survivor'ın çıkardığı ilk kadın şampiyon oldu. İlk kadın Survivor şampiyonu ise Merve Oflaz'dı.
Yarışmadaki performansı ile sıklıkla sosyal medyada konuşulan Nisa, özel hayatıyla da çok sık gündeme geldi. Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa, daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilişkisi başlamış ve evlilik teklifi bile almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı.
'Yani aslında bir tane başarım var. Bizim sene yedinci olmuştum. Gitmeden önce söylemiştim bu senenin farklı olacağını. Ben şampiyon olacağım demedim ama farklı bir şampiyon çıkacağından emindim. İnsanlarda farklı bakış açıkları oluşmaya başladı.
'Hep, en iyi performans şampiyon oluyor' diye alışılmış bir görüş vardı. Ama bu sene farklı bir şampiyon çıkacağını hissediyordum'
Sence sen neden şampiyon oldun?
Ben kalbimle hareket eden yarışmacıydım. O an yanlış bile olsa. Hatalarımı kabul eden kendimle barışık bir insandım. Kalbimden geçeni yaptım.
Herkes daha planlıydı, 'Bunu yapsam acaba insanlar nasıl algılar?' diye düşünüyorlardı. Aramızda 'Bugün iyi konuştum mu?' diye soranlar bile oluyordu. Ben öyle şeylere hiç takılmıyordum. Akışımdaydım.
'Yarışmada herkes kendi karakterinde olsaydı farklı olabilirdi. Bunu Yasin'e de söylemiştim. Herkes farklıydı.