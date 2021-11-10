Survivor şampiyonu İsmail Balaban’ın son haline bakın! Pehlivan sevgilisi İlayda Şeker’in izinden gitti estetik yaptırdı
Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın son haline bakın! Survivor 2021 sezonunda fırtınalar estiren ve yarışmayı şampiyon olarak tamamlayan İsmail Balaban, son günlerde İlayda Şeker ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelmişti. Balaban şimdi ise bambaşka bir konuyla çok konuşuldu. Instagram hesabında bir video yayınlayan Balaban'ın estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da yaptırdığı estetiklerle uzun süre gündem olan İlayda Şeker'e işaret ederek "Pehlivan sevgilisinin izinde" yorumlarında bulundu. İşte İsmail Balaban'ın son hali...
10.11.2021 20:33
- Son Güncelleme: 10.11.2021 21:19
İsmail Balaban, fırtınalar estirdiği Survivor 2021'i şampiyon olarak tamamlamıştı. Yarışmadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Balaban, İlayda Şeker ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.
Balaban'ın dişlerindeki değişim, takipçilerinin dikkatini çekerken Survivor şampiyonunun saç ekimi yaptırmak için de doktorla görüşmeye başladığı öğrenildi.