Survivor Sahra'nın evlilik yıl dönünümde boşanacağını söylediği eski eşinden Survivor paylaşımı! Parlak dudaklarıyla gündem olan Sahra Işık...

Bu sezon All-Star formatında ekrana gelen Survivor 2024'te önceki akşam adaya veda eden isim Seda Aktuğlu oldu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Seda Aktuğlu'nun, eleme potasında yarıştığı isimlerden biri de Sahra Işık'tı. Geceye parlak dudaklarıyla damgasını vuran Sahra Işık'ın, eski eşinden flaş bir paylaşım geldi. Işık'ın, evlilik yıl dönümlerinde boşanmak istediğini söylediği İdris Aybirdi bakın ne paylaştı.