Survivor Sahra'nın evlilik yıl dönünümde boşanacağını söylediği eski eşinden Survivor paylaşımı! Parlak dudaklarıyla gündem olan Sahra Işık...

Bu sezon All-Star formatında ekrana gelen Survivor 2024'te önceki akşam adaya veda eden isim Seda Aktuğlu oldu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Seda Aktuğlu'nun, eleme potasında yarıştığı isimlerden biri de Sahra Işık'tı. Geceye parlak dudaklarıyla damgasını vuran Sahra Işık'ın, eski eşinden flaş bir paylaşım geldi. Işık'ın, evlilik yıl dönümlerinde boşanmak istediğini söylediği İdris Aybirdi bakın ne paylaştı.
Kavgası, rekabeti, kaosuyla Survivor 2024 All-Star ekran macerasına devam ediyor. Seda Aktuğlu'nun elendiği gecede, pota adaylarından biri de Sahra Işık'tı.
Potadan kurtulan Sahra Işık'ın parlak dudakları dün akşamın en çok konuşulan konularından biri oldu. Bakımlı saçları da cabası.
Işık'a sosyal medyada "Adada parlatıcı nereden buldun?" yorumları yapılırken üzerine bir de eski eşinden flaş bir hamle gelince, günün en çok konuşulan isimlerinden biri lodu Sahra Işık.