Survivor Sahra'nın değişimi öyle böyle değil! Sahra Işık estetikle bambaşka biri oldu son halini gören tanımakta zorlandı

Survivor Sahra değişimi öyle böyle değil! Estetikle bambaşka biri oldu… İki kez katıldığı Survivor ile adını duyuran Sahra Işık, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da boy gösteren Sahra Işık'ı gören tanımakta zorlandı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fenomen yarışmacının takipçileri, "Sahra sen misin", "Yolda görsem tanımam" yorumlarında bulundu. İşte Survivor Sahra'nın sosyal medyaya damga vuran son hali…

12.06.2021 19:14 - Son Güncelleme: 12.06.2021 19:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





