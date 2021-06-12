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Survivor Sahra'nın değişimi öyle böyle değil! Sahra Işık estetikle bambaşka biri oldu son halini gören tanımakta zorlandı

Survivor Sahra değişimi öyle böyle değil! Estetikle bambaşka biri oldu… İki kez katıldığı Survivor ile adını duyuran Sahra Işık, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da boy gösteren Sahra Işık'ı gören tanımakta zorlandı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fenomen yarışmacının takipçileri, "Sahra sen misin", "Yolda görsem tanımam" yorumlarında bulundu. İşte Survivor Sahra'nın sosyal medyaya damga vuran son hali…

12.06.2021 19:14 - Son Güncelleme: 12.06.2021 19:14
Survivor Sahra'nın değişimi öyle böyle değil! Sahra Işık estetikle bambaşka biri oldu son halini gören tanımakta zorlandı

Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da mücadele eden ve adını geniş kitlelere duyuran 30 yaşındaki voleybolcu Sahra Işık, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi.

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Survivor Sahra'nın değişimi öyle böyle değil! Sahra Işık estetikle bambaşka biri oldu son halini gören tanımakta zorlandı

Survivor'a katılamadan önce 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden Sahra Işık'ın son halini görenler şaştı kaldı.

Survivor Sahra'nın değişimi öyle böyle değil! Sahra Işık estetikle bambaşka biri oldu son halini gören tanımakta zorlandı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fenomen yarışmacının takipçileri, "Sahra sen misin", "Yolda görsem tanımam" yorumlarında bulundu.

Survivor Sahra'nın değişimi öyle böyle değil! Sahra Işık estetikle bambaşka biri oldu son halini gören tanımakta zorlandı

İşte başta Sahra Işık olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…

Survivor Sahra'nın değişimi öyle böyle değil! Sahra Işık estetikle bambaşka biri oldu son halini gören tanımakta zorlandı

Almeda Abazi