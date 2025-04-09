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Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

Survivor yarışması ile adını duyuran Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine girmişti. Bir dönem eşiyle sıkıntılar yaşayan ancak evliliğini kurtarmak için çift terapistine giden Işık, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Işık'tan karnı burnunda pozlar geldi. Sezonu açan Sahra Işık, havuzda verdiği pozlarla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 11:21 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:05
Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

Sahra Işık, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam eden ünlü isim, bir dönem eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi.

Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık ve İdris Aybirdi, evliliklerini kurtarmak için çift terapistine gitti.

Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

Kötü günleri geride bırakan ikilinden İdris Aybirdi, "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok" dedi.

Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

Aralarındaki sorunu aşarak mutlu evliliklerine kaldıkları yerden devam eden ünlü çiftten geçen haftalarda da bebek müjdesi geldi.

Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

Bebek beklediklerini sosyal medyadan açıklayan Işık'a tebrik mesajları yağdı. Ünlü isim daha sonra ise bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini açıklayarak erkek bebek beklediklerini duyurdu.

Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

Bebeklerinin erkek olduğunu belirten Işık, "İkinci aşkım yükleniyor" ifadelerini kullandı.

Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

Sosyal medyayı aktif kullanan Işık'tan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Ünlü isim bu kez karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

Sezonu açan Işık, tatile gittiği Dubai'den son halini sevenlerinin beğenisine sundu.

Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

İşte Sahra Işık'ın karnı burnunda tatil pozları...

Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Yarıştığı dönem Survivor'a damga vuran Sahra Işık 1991 yılında dünyaya geldi.

Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı.

Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.