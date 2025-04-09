Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

Sahra Işık, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam eden ünlü isim, bir dönem eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi.
2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık ve İdris Aybirdi, evliliklerini kurtarmak için çift terapistine gitti.
Kötü günleri geride bırakan ikilinden İdris Aybirdi, "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok" dedi.
Aralarındaki sorunu aşarak mutlu evliliklerine kaldıkları yerden devam eden ünlü çiftten geçen haftalarda da bebek müjdesi geldi.
Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini açıklayarak erkek bebek beklediklerini duyurdu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Işık'tan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Ünlü isim bu kez karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.
SAHRA IŞIK KİMDİR?
Yarıştığı dönem Survivor'a damga vuran Sahra Işık 1991 yılında dünyaya geldi.
Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı.
2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.