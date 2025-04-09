Survivor Sahra Işık’tan havuzda karnı burnunda paylaşım! Sezonu açan Sahra’dan hamilelik pozları

Sahra Işık , Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam eden ünlü isim, bir dönem eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi.

2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık ve İdris Aybirdi , evliliklerini kurtarmak için çift terapistine gitti.

Kötü günleri geride bırakan ikilinden İdris Aybirdi, "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok" dedi.