Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi’den olay hamle! Evlilik yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma şoku’ yaşamıştı bakın nerede ortaya çıktılar

2014 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasında mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son haliyle olay oldu. İki kez katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık'ın değişimiyle sık sık adından söz ettiriyordu.