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Haberler Magazin Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi'den olay hamle! Evlilik yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma şoku' yaşamıştı bakın nerede ortaya çıktılar

Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi'den olay hamle! Evlilik yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma şoku' yaşamıştı bakın nerede ortaya çıktılar

Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi'den olay hamle! Evlilik yıl dönümü yemeğinde eşinden 'boşanmak istiyorum'u duymuştu İdris Aybirdi... Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da boy gösteren Sahra Işık, İdris Aybirdi ile 3 yıl önce evlenmişti. Geçen ay üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlamak için yemeğe çıkan ikiliden Aybirdi, Ulus'taki bir mekâna götürdüğü eşiyle romantik dakikalar yaşamayı beklerken boşanma davası gerçeğiyle şaşkına döndü. Çift, evliliklerini kurtarmak için evlilik terapistine başvurdu.

28.10.2022 14:38 - Son Güncelleme: 28.10.2022 14:38
Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi’den olay hamle! Evlilik yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma şoku’ yaşamıştı bakın nerede ortaya çıktılar

Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi'den olay hamle! Evlilik yıl dönümü yemeğinde 'boşanma şoku' yaşamıştı, ikili bakın nerede ortaya çıktı...

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Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi’den olay hamle! Evlilik yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma şoku’ yaşamıştı bakın nerede ortaya çıktılar

Survivor'da yediği tokatla hafızalara kazınan Sahra Işık'tan eşi İdris Aybirdi'ye hayatının şoku!

Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi’den olay hamle! Evlilik yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma şoku’ yaşamıştı bakın nerede ortaya çıktılar

ROMANTİK ANLAR BEKLERKEN BOŞANMA DAVASIYLA KARŞILAŞTI

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık, değişimini sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyordu.

Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi’den olay hamle! Evlilik yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma şoku’ yaşamıştı bakın nerede ortaya çıktılar

2014 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasında mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son haliyle olay oldu. İki kez katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık'ın değişimiyle sık sık adından söz ettiriyordu.

Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi’den olay hamle! Evlilik yıl dönümü yemeğinde ‘boşanma şoku’ yaşamıştı bakın nerede ortaya çıktılar

Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık 2019 Eylül ayında dünyaevine girmişti. Ünlü voleybolcu şoke eden bir haberle gündeme geldi.

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