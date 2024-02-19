Survivor Sahra Işık ile Seda Aktuğlu arasında ipler gerildi! Kocasıyla özel mesajlarını ifşa etti! “Milletin kucağına atlıyor...”

Survivor All Star 2024'ün en iddialı yarışmacılarından Sahra Işık, kendi isteğiyle bir anda yarışmadan ayrıldı. Adaya veda eden Işık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla ise herkesi şoke etti. Işık, eşiyle ilişkisine dair iddialar gündeme gelince merak edilen soruya yanıt verdi ve yaşananlara Seda Aktuğlu'nun sebep olduğunu söyledi. Bunun üzerine Aktuğlu cephesinden de dikkat çeken paylaşımlar geldi. Aktuğlu, Sahra Işık'ın eşiyle yazışmalarını ifşa etti. İşte detaylar...
Survivor All Star 2024'ten kendi isteğiyle ayrılan Sahra Işık, herkesi şaşkına çevirirken sosyal medyada yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Işık'ın "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum" ifadelerine yer verdiği paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Işık'ın apar topar adadan ayrılmasının sebebinin Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşine giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edildi.
ETEĞİNDEKİ TAŞLARI DÖKTÜ
"Değmeyecek insanların iftiraları önemli değil ama evime girip ekmeğini yiyen kardeşlerim dediğim insanın kalleşliği beni bitiren oldu" diyen Işık, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açarak eteğindeki taşları döktü.