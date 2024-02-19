Survivor Sahra Işık ile Seda Aktuğlu arasında ipler gerildi! Kocasıyla özel mesajlarını ifşa etti! “Milletin kucağına atlıyor...”

Survivor All Star 2024'ün en iddialı yarışmacılarından Sahra Işık, kendi isteğiyle bir anda yarışmadan ayrıldı. Adaya veda eden Işık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla ise herkesi şoke etti. Işık, eşiyle ilişkisine dair iddialar gündeme gelince merak edilen soruya yanıt verdi ve yaşananlara Seda Aktuğlu'nun sebep olduğunu söyledi. Bunun üzerine Aktuğlu cephesinden de dikkat çeken paylaşımlar geldi. Aktuğlu, Sahra Işık'ın eşiyle yazışmalarını ifşa etti. İşte detaylar...