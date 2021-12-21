Survivor Sahra bir değişti pir değişti! Zaten çok değişmişti onun üzerine bir daha değişti Sahra Işık’ın son hali inanılmaz

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık, değişimini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor. Yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki voleybolcunun son yayınladığı fotoğraflarda yüzünde estetik olduğu da iddia edildi.

Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık 2019 Eylül ayında dünyaevine girmişti.

İŞTE BAŞTA SAHRA IŞIK OLMAK ÜZERE ŞAŞIRTAN O DEĞİŞİMLER