Bugünkü
Takvim

Survivor Sabriye Şengül estetik yaptırdı kendini ringden ekranlara attı! 32 saniyede nakavt olan Sabriye ibreyi değiştirdi

Survivor'un Türkiye'ye tanıttığı isimlerden biri de Sabriye Şengül oldu. 2017 ve 2018 yıllarında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran 33 yaşındaki Milli sporcu Sabriye Şengül oldukça düşük bir başarı yüzdesiyle yarışmadan elenmişti. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül son olarak kafes dövüşünde rakibi Denise Kielholtz'a 32 saniyede yenilmesiyle gündeme gelmişti. Survivor Sabriye Şengül tüm Survivor yarışmacılarının estetik furyasını uydu ve kendini baştan aşağı değiştirdi. Estetikle gelen güzellik sonrası Sabriye Şengül kendini ekranlara atıyor. Bakın hangi diziyle geri dönüyor.

19.03.2021 11:24 - Son Güncelleme: 19.03.2021 12:00
Survivor Sabriye Şengül estetik yaptırdı kendini ringden ekranlara attı! 32 saniyede nakavt olan Sabriye ibreyi değiştirdi

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı sallamıştı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül yeni işi ile ile yeniden ilgi odağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Sabriye Şengül estetik yaptırdı kendini ringden ekranlara attı! 32 saniyede nakavt olan Sabriye ibreyi değiştirdi

Geçtiğimiz aylarda Star TV'de Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı sabah programına konuk olan Sabriye, değişimiyle dikkat çekmişti. 2016'da WKU Dünya Şampiyonu olan, Survivor sonrası çok fazla ortalarda görülmeyen 33 yaşındaki sporcunun son hali görenleri hayrete düşürmüştü.

Survivor Sabriye Şengül estetik yaptırdı kendini ringden ekranlara attı! 32 saniyede nakavt olan Sabriye ibreyi değiştirdi

Sabriye Şengül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Survivor'daki halinden neredeyse eser kalmayan Sabriye, vücudunun çeşitli yerlerine yaptırdığı dövmelerle de dikkat çekiyor.

Survivor Sabriye Şengül estetik yaptırdı kendini ringden ekranlara attı! 32 saniyede nakavt olan Sabriye ibreyi değiştirdi

Survivor yarışmasındaki halinden eser kalmayan Sabriye Şengül'ün cesur pozlarına sosyal medyadan beğeni yağıyor.

Survivor Sabriye Şengül estetik yaptırdı kendini ringden ekranlara attı! 32 saniyede nakavt olan Sabriye ibreyi değiştirdi

Sabriye Şengül, artık dizi setlerinde boy gösterecek. 'Kırmızı Yol' dizisiyle anlaşma sağlayan sporcu, bu haberi sosyal medyadan duyurdu. Survivor Sabriye, Instagram paylaşımında, "Mayıs ayında çekimlere başlayacak olan benim de içinde yer aldığım 'Kırmızı Yol' dizisinin sözleşmesini imzaladık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.