Survivor Sabriye Şengül estetik yaptırdı kendini ringden ekranlara attı! 32 saniyede nakavt olan Sabriye ibreyi değiştirdi

Survivor'un Türkiye'ye tanıttığı isimlerden biri de Sabriye Şengül oldu. 2017 ve 2018 yıllarında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran 33 yaşındaki Milli sporcu Sabriye Şengül oldukça düşük bir başarı yüzdesiyle yarışmadan elenmişti. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül son olarak kafes dövüşünde rakibi Denise Kielholtz'a 32 saniyede yenilmesiyle gündeme gelmişti. Survivor Sabriye Şengül tüm Survivor yarışmacılarının estetik furyasını uydu ve kendini baştan aşağı değiştirdi. Estetikle gelen güzellik sonrası Sabriye Şengül kendini ekranlara atıyor. Bakın hangi diziyle geri dönüyor.

19.03.2021 11:24 - Son Güncelleme: 19.03.2021 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





