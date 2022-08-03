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Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla olay oldu! Takipçilerinin ilginç yanıtı dikkat çekti! Sosyal medyayı ikiye değil üçe böldü!

Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla olay oldu! Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor yarışmasına daha önce iki kez katılan ve bu sayede adını geniş kitlelere duyuran ünlü sporcu Sabriye Şengül, yarışmadan sonraki değişimiyle sık sık gündem olmuştu. Estetikle bambaşka biri olan Şengül, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan sporcu, denizde verdiği siyah bikinili pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Şengül'ün paylaşımı, sosyal medyayı üçe böldü. İşte Sabriye Şengül'ün o pozları...

03.08.2022 19:40 - Son Güncelleme: 03.08.2022 19:40
Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla olay oldu! Takipçilerinin ilginç yanıtı dikkat çekti! Sosyal medyayı ikiye değil üçe böldü!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sabriye Şengül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla olay oldu! Takipçilerinin ilginç yanıtı dikkat çekti! Sosyal medyayı ikiye değil üçe böldü!

Yarışmadan sonraki değişimiyle sık sık gündemen gelen güzel sporcu, siyah bikinisi ile denizde verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla olay oldu! Takipçilerinin ilginç yanıtı dikkat çekti! Sosyal medyayı ikiye değil üçe böldü!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla olay oldu! Takipçilerinin ilginç yanıtı dikkat çekti! Sosyal medyayı ikiye değil üçe böldü!

Şengül'ün paylaşımının altına düştüğü not ise takipçilerini üçe böldü.

Survivor Sabriye Şengül bikinili pozlarıyla olay oldu! Takipçilerinin ilginç yanıtı dikkat çekti! Sosyal medyayı ikiye değil üçe böldü!

Ünlü isim, paylaşımının altında takipçilerine "Yüzmeyi mi seversiniz güneşlenmeyi mi?" sorusunu yöneltti.

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