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Survivor Poyraz'ın Yunan aşkı Carolina'nın paylaşımları fena! Bakın kim çıktı can yakar! Acun Ilıcalı şarıl şarıl terletmişti

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz bizim tanıdığımız haliyle Poyraz geliyor... Kısa bir sakatlık sürecinin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam eden Yiğit Alp Poyraz, şampiyonluğun adaylarından biri olarak gösteriliyor. Ancak gelin görün ki şu sıralar performansıyla değil aşk dedikodularılarıyla gündemde. Survivor Yunanistan yarışmacısı Carolina ile yakınlaşmıştı. Sonrasında Carolina Kalyvas kimdir merak edilir oldu. İşte detaylar...

15.06.2021 15:54 - Son Güncelleme: 15.06.2021 16:18
Survivor Poyraz'ın Yunan aşkı Carolina'nın paylaşımları fena! Bakın kim çıktı can yakar! Acun Ilıcalı şarıl şarıl terletmişti

14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Poyraz'ın Yunan aşkı Carolina'nın paylaşımları fena! Bakın kim çıktı can yakar! Acun Ilıcalı şarıl şarıl terletmişti

Mavi takım yarışmacısı Survivor'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri aynı zamanda. Şimdilerde adıysa performansıyla değil aşk dedikodularıyla gündemde.

Survivor Poyraz'ın Yunan aşkı Carolina'nın paylaşımları fena! Bakın kim çıktı can yakar! Acun Ilıcalı şarıl şarıl terletmişti

Survivor Yunanistan yarışmacılarından Caroline ilan-ı aşkta bulunmuştu ada konseyinde. Sonrasında her şey patlak vermişti.

Survivor Poyraz'ın Yunan aşkı Carolina'nın paylaşımları fena! Bakın kim çıktı can yakar! Acun Ilıcalı şarıl şarıl terletmişti

Carolina " Poyraz çok yakışıklı onunla bayrak yarışına çıkmıştık, görmek için bekleyemiyorum." açıklamasını yapmıştı.

Survivor Poyraz'ın Yunan aşkı Carolina'nın paylaşımları fena! Bakın kim çıktı can yakar! Acun Ilıcalı şarıl şarıl terletmişti

Bahamalar'da bir gün geçiren Mavi takım olmuş ve Yunanların Mavi takımıyla birleşip; Bahamalar'a Acun Ilıcalı'yla birlikte yola çıkmıştı. Poyraz'ın Bahamalar'da Carolina'ya olan yakınlığı ise hem izleyenlerin hem de Acun Ilıclaı'nın dikkatini çekmişti.