Survivor Poyraz'ın Yunan aşkı Carolina'nın paylaşımları fena! Bakın kim çıktı can yakar! Acun Ilıcalı şarıl şarıl terletmişti
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz bizim tanıdığımız haliyle Poyraz geliyor... Kısa bir sakatlık sürecinin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam eden Yiğit Alp Poyraz, şampiyonluğun adaylarından biri olarak gösteriliyor. Ancak gelin görün ki şu sıralar performansıyla değil aşk dedikodularılarıyla gündemde. Survivor Yunanistan yarışmacısı Carolina ile yakınlaşmıştı. Sonrasında Carolina Kalyvas kimdir merak edilir oldu. İşte detaylar...
14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri.