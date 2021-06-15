Survivor Poyraz'ın Yunan aşkı Carolina'nın paylaşımları fena! Bakın kim çıktı can yakar! Acun Ilıcalı şarıl şarıl terletmişti

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Yiğit Alp Poyraz bizim tanıdığımız haliyle Poyraz geliyor... Kısa bir sakatlık sürecinin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam eden Yiğit Alp Poyraz, şampiyonluğun adaylarından biri olarak gösteriliyor. Ancak gelin görün ki şu sıralar performansıyla değil aşk dedikodularılarıyla gündemde. Survivor Yunanistan yarışmacısı Carolina ile yakınlaşmıştı. Sonrasında Carolina Kalyvas kimdir merak edilir oldu. İşte detaylar...

15.06.2021 15:54 - Son Güncelleme: 15.06.2021 16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





