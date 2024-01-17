Survivor Poyraz'ın Aleyna'ya eğildiği sırada attığı bakışı sonrası ortalık karıştı! Sevgilisi Yasmin Erbil anında olaya girdi!

İlk olarak Survivor 2021'le hayatlarımıza giren Yiğit Alp Poyraz, bu sezon All-Star formatında yayınlanan Survivor kadrosunda yer alıyor. İlk bölümden Turabi Çamkıran ile gırtlak gırtlağa gelen Yiğit Poyraz, Survivor öncesinde Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde de sevgilisini özlediğini söyleyen Poyraz'ın yarışma sırasında Aleyna eğildiği esnada attığı bakış sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yapılan kötü yorumlardan sonra Erbil'den ve sevgilisinin ailesinden hamle gecikmedi.