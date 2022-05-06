Survivor Parviz Abdulbayev bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes başka biliyordu! İşte Parviz Abdulbayev’in memleketi...
Survivor 2022 All Star'da Merve Aydın ve Parviz Abdullayev şoku yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında parkurda sakatlanan Merve Aydın hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı ise Merve Aydın ve geçtiğimiz gün sakatlanan Parviz Abdulbayev ile ilgili kötü haberleri konseyde açıkladı. Ilıcalı, Merve Aydın'ın sakatlığı nedeniyle diskalifiye olduğunu belirtirken "Aldığımız kesin bilgiye göre Parviz Survivor All Star'a devam edemeyecek" dedi. Bunun üzerine Parviz Abdulbayev'in hayatı merak edildi. Özellikle "Parviz Abdulbayev aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Parviz Abdulbayev'in memleketi...
06.05.2022 01:43 - Son Güncelleme: 06.05.2022 01:43
Survivor 2022 All Star yarışmasının 5 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Bu sırada Merve Aydın, ciddi bir sakatlık geçirdi.
Merve Aydın yarışmadan diskalifiye edilirken bir kötü haber de Parviz Abdulbayev'den geldi. Ilıcalı, "Parviz'in yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Biz bu sabah bunun şokunu yaşarken Merve olayıyla sarsıldık. Aldığımız kesin bilgiye göre Parviz Survivor All Star'a devam edemeyecek" dedi.