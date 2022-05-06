Survivor Parviz Abdulbayev bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı herkes başka biliyordu! İşte Parviz Abdulbayev’in memleketi...

Merve Aydın yarışmadan diskalifiye edilirken bir kötü haber de Parviz Abdulbayev'den geldi. Ilıcalı, "Parviz'in yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Biz bu sabah bunun şokunu yaşarken Merve olayıyla sarsıldık. Aldığımız kesin bilgiye göre Parviz Survivor All Star'a devam edemeyecek" dedi.