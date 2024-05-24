Survivor Özgür Tetik’in eşi bakın kim çıktı! O da en az kendi kadar fenomen! Gören bir daha baktı: Çok yakışıyorlar...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor 2024 All-Star kadrosunda yer alan Özgür Tetik'in hayatı merak edildi. Ünlü ismin özellikle aşk hayatı merak konusu olarak "Özgür Tetik evli mi?", "Özgür Tetik'in eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Tetik'in eşi de kendisi gibi fenomen çıktı. Ayrıca çiftin sosyal medyada yayınladıkları pozlarına "Çok yakışıyorlar yorumları yapıldı. Bakın Özgür Tetik'in eşi kimmiş...
Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor 2024 All-Star kadrosunda yer alan Özgür Tetik'in hayatı merak edildi.
SURVIVOR ÖZGÜR TETİK KİMDİR?
1975 doğumlu Survivor Özgür Tetik, aslen Yalovalıdır. Ortaokul'da merak saldığı basketbolu uzun yıllar devam ettirdi.
Çok uzun süre amatör liglerde oynadıktan sonra 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü yapmaya başladı.