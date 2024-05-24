Survivor Özgür Tetik’in eşi bakın kim çıktı! O da en az kendi kadar fenomen! Gören bir daha baktı: Çok yakışıyorlar...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor 2024 All-Star kadrosunda yer alan Özgür Tetik'in hayatı merak edildi. Ünlü ismin özellikle aşk hayatı merak konusu olarak "Özgür Tetik evli mi?", "Özgür Tetik'in eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Tetik'in eşi de kendisi gibi fenomen çıktı. Ayrıca çiftin sosyal medyada yayınladıkları pozlarına "Çok yakışıyorlar yorumları yapıldı. Bakın Özgür Tetik'in eşi kimmiş...