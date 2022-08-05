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Survivor Ogeday Girişken'in babasından kahreden haber! Denizde kayıplara karıştı: "Bir süre bağırarak yardım istedi..."

Survivor Ogeday Girişken'in babasından kahreden haber! Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından Ogeday Girişken'in babası denizde kayboldu. Sosyal medya hesabından kayıp ilanı veren Girişken, "Dualarınızı esirgemeyin" dedi. İşte Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'in babasından gelen acı haberin detayları...

05.08.2022 17:03 - Son Güncelleme: 05.08.2022 17:03
Survivor Ogeday Girişken’in babasından kahreden haber! Denizde kayıplara karıştı: Bir süre bağırarak yardım istedi...

"BİR SÜRE BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ..."

Survivor Ogeday Girişken'in babasından kahreden haber; denizde kayıplara karıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Ogeday Girişken’in babasından kahreden haber! Denizde kayıplara karıştı: Bir süre bağırarak yardım istedi...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denize giren kişiden haber alınamıyor. 3 gündür aranan kişinin Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ogeday Girişken'in babası olduğu ortaya çıktı.

Survivor Ogeday Girişken’in babasından kahreden haber! Denizde kayıplara karıştı: Bir süre bağırarak yardım istedi...

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Burhaniye ilçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinden denize açılan bir kişi, bir süre sonra bağırarak yardım istedi. Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir'de denizde kaybolan kişinin babası olduğunu duyuran Ogeday Girişken, sevenlerinden dua istedi.

Survivor Ogeday Girişken’in babasından kahreden haber! Denizde kayıplara karıştı: Bir süre bağırarak yardım istedi...

Survivor Ogeday'ın annesi...

Survivor Ogeday Girişken’in babasından kahreden haber! Denizde kayıplara karıştı: Bir süre bağırarak yardım istedi...

Survivor Ogeday'ın babası...

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